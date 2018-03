Hävittäjän tunnistus on Hornet-lentäjän hurjin tehtävä rauhan aikana – äänen nopeudella 50 metrin päähän ja kamera kouraan

Kotimaa

Hävittäjän tunnistus on Hornet-lentäjän hurjin tehtävä rauhan aikana – äänen nopeudella 50 metrin päähän ja ka





Katso otsikon alla olevalta videolta Hornet-pilotti Arto Ukskosken kommentit tunnistustehtävän luonteesta. Ukskoski oli ISTV:n studion asiantuntijana 6.3.2018. Löydät videon koko lähetyksestä jutun lopusta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy