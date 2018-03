Hollantilaislääkäri uskoo, että eutanasiaa tapahtuu jo Suomessa: ”Pitäisi ajatella kärsimyksen, ei vain elämän päättämisenä”

Kotimaa

Hollantilaislääkäri uskoo, että eutanasiaa tapahtuu jo Suomessa: ”Pitäisi ajatella kärsimyksen, ei vain elämän

Voin vain sanoa, että me teimme sitä Alankomaissakin ennen lainsäädännön voimaan astumista.

Tarkastuskomitea huolehtii kriteerien täyttymisestä

Potilaan kärsimysten tulee olla sietämättömiä. Lopulta asia on lääkärin arvioitavissa.

Vain yksi tapaus edennyt syyteharkintaan

”Eutanasiaa pitäisi ajatella kärsimyksen päättämisenä”