Väärää nimeä käyttäneen miehen epäillään huijanneen kymmeniä olemattomilla riistakameroilla ja festarilipuilla tori.fissä

Kotimaa

Väärää nimeä käyttäneen miehen epäillään huijanneen kymmeniä olemattomilla riistakameroilla ja festarilipuilla

Mies on tehnyt tori.fi -palvelua hyväksikäyttäen lukuisia kauppoja festivaali- ja konserttilipuista, koiran tutkapannoista, riistakameroista ja ajoneuvon lisävarusteista ja tarvikkeista pääosin heinäkuun ja lokakuun välisenä aikana viime vuonna.Mies on sopinut ostajan kanssa kaupoista sähköpostin välityksellä tai puhelimitse ja pyytänyt ennakkomaksua pankkitililleen. Tuotteet on ollut määrä toimittaa maksun jälkeen postitse. Mies ei ole kertaakaan toimittanut myymiään tuotteita ostajille, joita on selvinnyt kaikkiaan lähes 40.Ostajat ovat eri puolilta Suomea.Tehdyt kaupat ovat olleet suuruudeltaan 70 eurosta 625 euroon ja vahinkojen yhteismäärä on yli 7 500 euroa.Mies on esitutkinnassa kertonut esiintyneensä toisella nimellä ja myyneensä tavaroita tai lippuja, joita ei ole ollut olemassakaan.Esitutkinnan päätyttyä rikoskokonaisuus siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.