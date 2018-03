Kotimaa

Armeija houkutteli ennätysmäärän naishakijoita

Armeija houkutteli ennätysmäärän naishakijoita

5.3. 17:05

Hakijoita oli liki 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Ennätysmäärä naisia haki tänä vuonna vapaaehtoiseen asepalvelukseen, kertoo Maavoimat. Asepalvelukseen haki 1. maaliskuuta päättyneen hakuajan puitteissa 1 516 naista, mikä on lähes 400 enemmän kuin viime vuoden haussa.



Naiset määrätään palvelukseen huhtikuussa aluetoimistoissa pidettävissä valintatilaisuuksissa. Valtaosa määrätään vuoden 2019 tammi- ja heinäkuun saapumiseriin, osa hakijoista voidaan määrätä jo tämän vuoden heinäkuun saapumiserään.



Eniten hakijoita oli Porin prikaatiin, jonne haki 343 naista. Alueellisesti hakijoita oli eniten Uudellamaalla, 392.



Vuodesta 1995 lähtien reserviin on koulutettu yhteensä yli 8 100 naista. Viime vuosina heistä noin kaksi kolmasosaa on saanut johtajakoulutuksen.