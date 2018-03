Mitro Repo oli puhjeta kyyneliin potkujaan muistellessaan – vihki ystävänsä samalla kun 26 vuoden työsuhde päättyi

Kotimaa

Mitro Repo oli puhjeta kyyneliin potkujaan muistellessaan – vihki ystävänsä samalla kun 26 vuoden työsuhde pää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso otsikon alla olevalta videolta Mitro Revon sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Markku Saarisen kommentit oikeudesta.

Repo





Revon