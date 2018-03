Kotimaa

”Teen vakavan yrityksen nousta Keskustan johtoon” – lue Paavo Väyrysen puhe sanasta sanaan

Viikonloppuna perustamastaan Kansalaispuolueesta erotettu Paavo Väyrynen piti maanantaina tiedotustilaisuuden Helsingissä.Väyrynen kertoi, että aikoo siirtyä europarlamentista Suomen eduskuntaan alkusyksystä. Väyrysen mukaan hän aikoo tehdä vakavan yrityksen nousta keskustan johtoon kesän puoluekokouksessa.Väyrynen sanoo, että hän aikoo tukea maakunta- ja sote-uudistusten hyväksymistä nykyisen valmistelun pohjalta. Väyrysen mukaan seuraaviin eduskuntavaaleihin ei voida mennä sekasortoisissa oloissa.Sote- ja maakuntauudistusten korjaamista ensi vaalikaudella on kuitenkin ryhdyttävä valmistelemaan, Väyrynen lisää.Alla Paavo Väyrysen pitämä puhe kokonaisuudessaan:Vime päivinä on keskusteltu kiivaasti sote- ja maakuntauudistusten kohtalosta. Tähän liittyen on arvailtu sillä, aionko siirtyä Euroopan parlamentista eduskuntaan kaataakseni ne.Olen hyvin tyytymätön uudistuksiin.Sote-uudistus lähti alusta alkaen väärälle uralle sen vuoksi, että kunnilta päätettiin evätä oikeus tuottaa palveluja maakunnalle. Tämä uhkaa johtaa aivan liian laajaan yksityistymiseen.Räikein esimerkki tästä on Meri-Lapin yksityistämisratkaisu. Alueen kunnat olisivat mielellään tuottaneet palvelut Lapin maakunnalle. Kun tämä ei ollut mahdollista, alueen palvelut voitiin turvata vain yksityistämisen avulla.Muutoinkin sote-uudistus uhkaa johtaa liialliseen yksityistymiseen ja ainakin joiltakin osin myös palvelujen heikentymiseen. Uskon, että uudistus lisäksi kasvattaa kustannuksia.Maakuntauudistuskaan ei minua tyydytä. Kun maakunnat saavat rahoituksensa valtiolta, järjestelmästä tulee keskusjohtoinen. Vaalijärjestelmä saattaa johtaa siihen, että monessa maakunnassa valtuuston enemmistö koostuu keskuskaupungin tai ainakin parin suurimman kaupungin edustajista.En halua kuitenkaan ryhtyä tukemaan uudistusten kaatamista. On parempi hyväksyä ne nyt meneillään olevan valmistelun pohjalta. Samalla on ryhdyttävä valmistelemaan niiden korjaamista heti uuden eduskuntakauden alussa.Tukeni maakunta- ja sote-uudistuksen hyväksymiselle liittyy myös siihen, että aion tehdä vakavan yrityksen nousta Keskustan johtoon ensi kesän puoluekokouksessa. Eduskuntavaaleihin ei voida mennä sekasortoisissa oloissa.Tämän vaalikauden hallituspolitiikka on ollut pääosin onnistunutta, mutta on myös tehty pahoja virheitä. Vaaleihin käytäessä virheet on tunnustettava. Seuraavalla vaalikaudella politiikan suuntaa on korjattava.En siis aio aikaistaa siirtymistäni Euroopan parlamentista eduskuntaan. Sen sijaan olen päätynyt lykkäämään sitä alkusyksyyn. Tähän on sekä käytännöllisiä että poliittisia syitä.Kun ryhdyin valmistelemaan lähtöäni Euroopan parlamentista, koin ikävän yllätyksen. Avustajien lomat on voitava pitää ennen kauden päättymistä. Lisäksi on varauduttava Brysselissä työskentelevien avustajien siirtymäkorvausten maksamiseen. Jos jättäisin paikkani kesäkuun alussa, joutuisin toimimaan pitkään kokonaan ilman avustajia.Toisaalta kansanedustajilla on paljon pidempi kesäloma kuin Euroopan parlamentin jäsenillä. Kun jatkan työtäni Euroopan parlamentissa eduskunnan syysistuntokauden alkuun, saan tehdä parlamentaarista työtäni neljä viikkoa kauemmin.Kevätkaudella aion valmistautua huolellisesti Sotkamossa järjestettävään Keskustan puoluekokoukseen.Ehdokkaana pyrin saamaan aikaan keskustelua Keskustan aatteesta ja linjasta.Osallistun huhtikuun lopulla Lahdessa pidettävään puoluevaltuuston kokoukseen. Siellä minulla on Keskustan europarlamentaarikkona läsnäolo- ja puheoikeus.Kevään mittaan osallistun mahdollisimman moneen piirikokoukseen. Paikalla ovat sekä puolueen johdon edustaja että maakunnan kansanedustajat. Piirikokouksissa on ollut tapana antaa Euroopan parlamentin jäsenille mahdollisuus käyttääpuheenvuoro ja osallistua keskusteluun. Piirikokouksissa on yleensä kuultu puoluekokouksessa eri johtotehtäviin ehdolla olevien puheenvuorot. Usein on järjestetty myös ehdokkaiden välisiä paneelikeskusteluja. Minulla tulee tietysti olla yhdenvertainen oikeus käyttää näitä puheenvuoroja ja osallistua näihin panelikeskusteluihin.Pyrin vaikuttamaan puoluekokouksessa käytävään keskusteluun ja siellä tehtäviin päätöksiin myös puoluekokousaloitteiden avulla.Valmistautumistani Sotkamon puoluekokoukseen helpottaa se, että Kansalaispuolueelle Oulussa viime lauantaina valittu uusi johto tukee tavoitettani rakentaa uudistuvan Keskustan ympärille ”alkiolainen allianssi”, jossa myösKansalaispuolue ja sen kannattajat voisivat olla erikseen sovittavalla tavalla mukana.Keskustalle on tarjolla mahdollisuus nousta laakson pohjalta jälleen Suomen suurimmaksi puolueeksi. Jos tulen valituksi Keskustan johtoon, sen perinteisen äänestäjäkunnan luottamus puolueeseen vahvistuu ja sen kannatus nousee. Toisaalta puolueen on mahdollista saada tuekseen suurin osa niistä muista suomalaisista, jotka kannattivat minua presidentinvaaleissa.