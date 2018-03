Kotimaa

Sastamalassa öljyonnettomuus – puunmurskaimen rikkoutuneesta säiliöstä valui öljyä maastoon

Sastamala Sastamalassa Pirkanmaalla on sattunut öljyonnettomuus, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.

Maastoon ehti valua joitakin litroja hydrauliikkaöljyä, kun tielle kaatuneen puunmurskaimen öljysäiliö rikkoutui. Pelastuslaitoksen mukaan kaatunut öljy on saatu imettyä pois, mutta ajoneuvon muiden säiliöiden tyhjennys on kesken.



Onnettomuuden syy on vielä epäselvä. Houhajärventie on onnettomuuspaikan raivaamisen ajan poikki.