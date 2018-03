Kotimaa

Ortodoksipappi Mitro Revon irtisanomista puidaan tänään käräjillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Repo vaatii Helsingin ortodoksiselta seurakunnalta korvauksia irtisanomisestaan, jota hän pitää perusteettomana.Repo vaatii seurakunnalta korvaukseksi kahden vuoden palkkaa vastaavaa summaa eli yhteensä yli 90 000:ta euroa.Seurakunnanneuvosto irtisanoi Revon heinäkuussa 2016. Päätöstä perusteltiin sopimattomalla käytöksellä ja toistuvilla työntekoon liittyvillä ongelmilla.Seurakunnan mukaan Repo oli muun muassa esittänyt "seksuaalissävytteisiä vihjailuja" sekä seurakunnan toimituksissa että niiden ulkopuolella.Repo on kiistänyt seurakunnan syytökset. Revon mukaan irtisanomisen todellinen syy on se, että hän lähti ehdokkaaksi europarlamenttivaaleihin vuonna 2009. Revon mukaan seurakunta on tuonut irtisanomisen vääristellen ja massiivisesti julkisuuteen eri tiedotusvälineiden kautta.Riitajutusta järjestettiin käräjillä valmisteluistunto jo marraskuussa.