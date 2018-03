Väyrynen pitää erottamistaan laittomana – väittää, ettei kansalaispuolue tilittänyt maksuja Paavo-mukeista ja -kirjoista

Kotimaa

Väyrynen pitää erottamistaan laittomana – väittää, ettei kansalaispuolue tilittänyt maksuja Paavo-mukeista ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väyrynen: Jouduin lainaamaan puolueelle rahaa

Kolmikko: Väyrynen nimesi ”Terijoen hallituksen”