Tämä vantaalaiskoulun opettajan aamunavaus räjäytti somen – oletko jo saanut haasteita räppibattleen, Jan Nyberg?

Tämä vantaalaiskoulun opettajan aamunavaus räjäytti somen – oletko jo saanut haasteita räppibattleen, Jan Nybe

Katso Nybergin huima veto otsikon alla olevalta videolta.

Keskiviikkoaamu Vantaankosken yläkoulussa Vantaalla. Sadat oppilaat ovat raahautuneet jälleen koulunpenkille. Aamu alkaa perinteisesti aamunavauksella.Vaan tällä kertaa aamunavaus ei ole perinteinen. Ei sinne päinkään.Musiikinopettaja, Jan Nyberg https://www.is.fi/haku/?query=jan+nyberg letkauttaa aamun ensin tavanomaisin sanoin käyntiin.– No niin. Hyvää huomenta Vantaankosken koulu, 26-vuotias Nyberg aloitti.Sitten tahti muuttui. Ihan kirjaimellisesti.Nyberg kertoo ”sattumalta” löytäneensä ”tämmöisen jonkun” amerikkalaisen räppärin Dr. Dre https://www.is.fi/haku/?query=dr.+dre :n Still D.R.E -klassikkobiisin, jossa vierailijana on Snoop Dogg https://www.is.fi/haku/?query=snoop+dogg – Katotaas, miten se menee.– Oke. Joku tämmönen. No lähetääs sit. Joo.Legendaarisen biisin pianobiitti lähtee hakkaamaan. Nyberg sylkee omaa riimiään mikkiin. Kädet heiluvat räppärin elkein.– 28. toista, on siis Kalevalan päivä. Osa saattaa nyt jo kelaa, et voi ei, taas nää on näitä aamunavauksii, täynnä pelkkää kuivaa faktaa, mutta tänään mennään toisin, joten koittakaa vaan jaksaa, Nyberg räpäyttää soljuvaan tyyliin.pyörii päivän teeman mukaisesti Kalevan ympärillä. Kaleva-teos perustuu Elias Lönnrotin https://www.is.fi/haku/?query=elias+lonnrotin kokoamiin kansanrunoihin.– Elias Lönnrot oli superkova jäbä, kelaa sata vuotta sitten siltä irtos jo räbä, Nyberg veistelee.Eikä häneltä itseluottamustakaan puutu. Räpin loppuvaiheilla hän päästeli tiukkaa tekstiä.– Jäikö mitää mielee, vai meniks se pielee, mulle tuli vähintään tuhat uutta solmuu kieleen. Luokka 310 on se, mistä meikän löytää. Jos räppääminen kiinnostaa, niin haasta meikä bätlään. Mut varoituksen sana, mä oon räppiskenen kermaa, tullessas voit tuoda höyheniä sekä tervaa.kuvasi esityksensä ja laittoi sen Youtubeen. Sitä oli ihasteltu sunnuntaiaamuun kello 10 mennessä lähes 90 000 kertaa.Esitys sai oppilailta kiitosta. Samaten Youtuben https://www.youtube.com/watch?v=s0NXlIYdaTI käyttäjiltä. Näin Nybergiä muun muassa ylistettiin.– Legenda.– Kova ukko.– PÄÄÄÄÄLLIKKÖ.Nyberg – taiteilijanimeltään Mc Nettirehtori – suhtautuu suosioonsa huvittuneesti.– Hah. Totta kai se oli tosi yllättävää. Se oli aamunavaus, ja ajattelin, että hauskaa siitä tulee. Se oli lähinnä hauska suoritus omalle koululle. Kyllä sen sitten kuvasin ja ajattelin, että voisin kavereille näyttää, mitä irtosi. Se lähti sitten vähän yllättäen leviämään, Nyberg sanoo.– Melkein. Tai ei sitä ainakaan hirveästi treenattu.– Meillä on pari kertaa vuodessa aamunavauksia. Ja nyt oli aihepiiri auki, mutta nyt tuli Kalevalan päivä, ja Kalevalahan on runomittaan kirjoitettu. Sitten ajattelin, että hitsi, pitäisikö siihen testata tällainen. Siitä se idea (aamunavaukseen) sitten oikeastaan syntyi, Nyberg taustoittaa.– Tekstin tuotto ja treenaus, niin siihen meni joku puolitoista tuntia. Ei se ihan älytön urakka sitten ollut, Nyberg sanoo.– Maanantaina kirjoitin ekan version, tiistaina kattelin vähän läpi ja keskiviikkona sitten koppiin ja pyhällä hengellä läpi, Nyberg naurahtaa.mukaan kappaleen musiikki on hänelle kylläkin tuttu, ja hän on opettanut sen pianoversiota oppilailleen. Varsinaista räppitaustaa Nybergillä ei ole.– Omana yläasteaikana kuuntelin tätä musiikkityyliä ja ehkä vähän kokeilin, Nyberg sanoo.Sen verran vakuuttuva esitys oli kuitenkin, ettei kukaan ole toistaiseksi uskaltanut haastaa häntä räppibattleen, johon hän muita haastoi oman esityksensä ohessa. Battelessa räppääjät kilpailevat toisiaan vastaan riimittelyillä.Hän oli esimerkiksi lauantaina YleX:n haastattelussa.– Ne meinasi haastaa battleen, mutta ei ne sitten uskaltanut lähteäkään. Aina pitää testata, jos joku uskaltaa tulla. Ei ole koulussakaan vielä kukaan tullut, Nyberg toteaa.Mutta millainen olisi sitten Nybergin ”mahdollinen” räppiura? Alkuperäisessä Still D.R.E -kappaleen musiikkivideossa näkyy paljon kauniita koruja, autoja ja naisia, jotka pyörittävät peppujaan.

Olisiko tämmöinen tyyli luonteenomaista Nybergin musiikkivideoilla?

– Mä veikkaan, että niissä voisi olla vähän humoristisempi twisti. Joku halvempi Opel esimerkiksi, Nyberg nauraa.– Ja kun itselläkin oli räppivaihe yläasteella, niin se oli enemmän Suomi-räppiä. Ei mitään timanttia, eikä kultaa, vaan lapiota ja multaa. Että ehkä se olisi enemmän jalat maassa ja pilkettä silmäkulmassa, Nyberg murjaisee.