Kotimaa

Lotossa ei täysosumia – tässä ovat oikeat numerot

Lauantai-illan lottoarvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa.

3,6 miljoonan euron päävoitto jäi lauantain lottoarvonnassa jakamatta.



Loton oikeat numerot ovat: 3, 8, 21, 23, 25, 27, 39 ja lisänumero on 26. Plusnumero on 5.



6+1 tuloksia löytyi yksi kappale. Sillä joku onnekas kuittaa reilut 205 000 euroa. Rivi oli Veikkauksen mukaan pelattu Savonlinnan Prismassa.



Ensi viikolla lotossa on jaossa viisi miljoonaa euroa.