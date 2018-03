Rasmus, 18, huikkasi ovelta moikat pikkuveljelleen, sen jälkeen hän katosi: ”Siellä on hieno ilma, mä lähden ulos”

Kotimaa

Rasmus, 18, huikkasi ovelta moikat pikkuveljelleen, sen jälkeen hän katosi: ”Siellä on hieno ilma, mä lähden u

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moikkasi veljeään lähtiessään kotoa

Oletko nähnyt vihreätakkista nuorukaista?