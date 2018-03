Kotimaa

Tiedätkö miksi tunturipöllön silmät ovat pakkasella viiruina? Näin eläintarhan eläimet selviytyvät kylmässä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Korkeasaaren eläimistä talvipakkasilla otetuissa lämpökamerakuvissa näkyy, mistä lämpö eläintarhan eläinten ruumiista ensimmäisenä karkaa.Kuvissa näkyy, että parhaiten kylmään keliin sopeutuneilla eläimillä lämpö pyrkii karkaamaan vain silmistä ja kuononpäästä. Muut ruumiinosat pysyvät pakkasellakin lämpimänä karva- tai höyhenpeitteen ansiosta.Lämpökameran ikuistamaksi pakkasella ovat päätyneet muun muassa Korkeasaaren paksuinta talvipeitettä kantava pitkäkarvainen myskihärkä, tunturipöllö, ahma, lumileopardi ja saukko.Kuvista voi nähdä, kuinka eläintarhan pörröisten asukkien silmät ja kuononpää loistavat pakkasessa punaisina pilkkuina. Sinisinä näkyvät osat puolestaan sulautuvat ympäristön lämpötilaan, eli ovat siis hyvin lämpöeristettyjä.Korkeasaaren tiedotteessa kerrotaan, että karva- tai höyhenpeitteen lisäksi monet eläinasukkaat suojaavat itseään pakkasilta myös muin keinoin.Esimerkiksi Himalajan rinteillä elelevän lumileopardin suojana toimii turkki, joka kuitenkin jättää eläimen nenänpään paljaaksi. Onneksi lumileopardi voi kääriä pitkän ja puuhkamaisen häntänsä kylmälle alttiin nenänsä suojaksi.Tiedotteen mukaan kotimaisista eläinlajeista kylmässä selviytymisessä mestaroivat ahma ja tunturipöllö. Ahmalla suojana on karvoitus, joka peittää sekä korvat että käpälät. Jos ahmalla siltikin on kylmä, kaivautuu se kylmältä suojaan lumiluolaan.Jalat ja nokan suojaavalla höyhenpeitteellä varustetun tunturipöllön suurin lämpöhävikki tapahtuu silmien kautta. Tämän vuoksi sen voi nähdä kovilla pakkasilla silmät viiruina. Silmien siristelyn lisäksi sillä on myös toinen tapa lämmitellä: kun lämpöeristettä tarvitaan lisää, lintu pörhistää höyhentensä väliin ilmaa.Korkeasaaren mukaan yksi sen tärkeimpiä kriteerejä lajivalinnassa on juuri lajien soveltuvuus Suomen kylmiin keleihin. Lähes kaikkien ulkotarhojen eläinlajien kerrotaankin ulkoilevan pakkasellakin.Lähde: Korkeasaari