Pakkaset jatkuvat, mutta pilvisyys lisääntyy

Sunnuntaina

Maanantaina

Etelässä on vielä laajalti aurinkoista. Pilvisintä säätä vähäisine lumisateineen on maan keskivaiheilla Etelä-Lappia myöten. Koillis-Lapissa sää selkenee.Paikoin pilvisyys voi vähän lisääntyä myös etelässä ja on maan keskiosassa runsasta. Pilvisintä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Koillis-Lapissa on sään selkeyden vuoksi muuta Lappia kylmempää.Pakkasta on iltapäivällä kaakossa 7–10, muuten 5–8, pohjoisessa n. 5, Koillis-Lapissa 10 asteen vaiheilla. Yö on kylmin selkeässä säässä niin etelässä kuin pohjoisessakin.pilvisyys lisääntyy myös maan eteläosassa lännestä alkaen. Lapissa sää selkenee iltapäivään mennessä. Pilvisintä mutta enimmäkseen poutaa on lännessä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pakkasta on iltapäivällä pilvisessä säässä 5–8 astetta, selkeän sään alueilla vähän enemmän.kaakkoinen ilmavirtaus voimistuu vähän. Pilvisyys on runsainta mutta sää enimmäkseen poutaista etelässä ja lännessä. Sen sijaan Itä-Suomen pohjoisosasta Lappiin on melko selkeää. Kevättalviset lämpöolot ovat suunnilleen aiempien päivien kaltaiset.Sunnuntaina läntisen Euroopan ja Espanjan yli liikkuu vesisateita, jotka illasta alkaen saavuttavat Saksan ja Italian. Lumisateisinta on Länsi-Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa.