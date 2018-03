Kotimaa

Kommentti: Rakkaudesta potilasta kohtaan

Eutanasia edellyttää luottamuksellista suhdetta lääkäriin, kirjoittaa IS Plusin esimies Riika Kuuskoski.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hollantilainen dokumentti

Koskettavinta

Hollantilainen ystäväni toimii vapaaehtoisena yhdistyksessä, joka auttaa ihmisiä lähestyvään kuolemaan liittyvissä asioissa. Hautajaisjärjestelyissä, raha- ja testamenttiasioissa ja asunnon tyhjentämisessäkin, kun se aika koittaa. Osa asioista hoidetaan yhdessä etukäteen, osa kuoleman jälkeen.Kerran eräs asiakas oli sopinut ystäväni kanssa tapaamisen kotiinsa ja pyysi maksamaan pari laskua. Sitten hän kiitti ja kertoi, että lähtö tulisi seuraavana iltapäivänä.Eutanasia-aika oli sovittu.– Se tuntui todella oudolta. Että ihan kohta häntä ei enää olisi, kertoi ystäväni.Asia on meilläkin ajankohtainen, koska Suomen eduskunta saa tänä keväänä eteensä kansalaisaloitteen eutanasiasta. Kansalaisaloite sai taakseen vaadittavat 50 000 allekirjoittajaa, ja se luovutettiin eduskunnan puhemiehelle.kolmen vakavasti sairaan potilaan valmistautumisesta eutanasiaan näytettiin joitakin vuosia sitten TV1:llä.Eutanasia, kyyneleitä vai helpotus? -ohjelma esitti asian kolmen kokeneen, charmantisti harmaan perhelääkärin näkökulmasta.Näytettiin tapaamisia eutanasiaa pyytäneiden potilaiden kanssa näiden kotona ja vastaanotolla, keskusteluja omaisten kanssa ja eutanasian virallisen proseduurin valmistelua, kuten varmistusta toiselta lääkäriltä, että potilaan tahto on selkeä ja ettei hoitomahdollisuuksia enää ole.Näytettiin myös lääkärien keskusteluja läheistensä kanssa. Eutanasia oli ammattilaisellekin vaikea asia. Näiden lääkäreiden kohdalle ei ollut kovin montaa tapausta osunut aiemmin: niitä on 17 miljoonan asukkaan maassa vuosittain pari kolme tuhatta.Matkalla viimeiselle käynnille potilaan luo yksi lääkäreistä mietti, kokisiko potilas kiusalliseksi halauksen tai hyvästijätön sanat. Itse hän olisi halunnut jotenkin hyvästellä.”Tein sen rakkaudesta potilastani kohtaan”, tiivisti toinen ristiriitaiset tunteensa, kun potilas oli vetänyt viimeiset hengenvetonsa.Kolmas suri, ettei lomamatkan takia ollut paikalla, kun potilaan kunto romahti ja lähdön aika tuli. Asiaa oli valmisteltu potilaan kanssa vuosi, ja lääkäri oli antanut lupauksensa. Palattuaan hän kävi naisen perheen luona – ja lähtiessään suuteli heitä poskille hollantilaisen tavan mukaan.dokumentissa oli lääkäri-potilassuhteiden lämpö ja luottamus. Se oli myös häkellyttävintä, ja sai kateelliseksi.Väheksymättä suomalaislääkärien empatiakykyä: terveyskeskusjärjestelmä ei tue läheisen suhteen syntyä. Useimmissa kunnissa omalääkärit vaihtuvat tiuhaan tahtiin, keikkalääkäreistä puhumattakaan.Täytyy toivoa, että sote-uudistus saadaan joskus maaliin ja sen myötä saadaan suomalaisillekin mahdollisuus omaan perhelääkäriin samaan tapaan kuin monessa muussa Euroopan maassa; tuli palvelu sitten sote-keskuksesta tai jonkin muun nimisestä yksiköstä.Lääkäriin, joka hoitaisi ihmistä vuosikaudet, häipyvien reppulääkärien sijasta.Sellaisen lääkärin hoidossa olisi luottavaista elää – ja päättää päivänsä, sitten kun kärsimys voittaa elämän ilon.