Kotimaa

Suomi-paitaan pukeutunut Markku Ritaluoma myönsi oikeudessa tulleensa huijatuksi: ”He olivat taitavia”

Oheisella videolla korvausvaatimuksen kohteeksi joutunut Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston entinen puheenjohtaja Iisakki Kiemunki kertoo käsityksensä Sunny Car Centerin huijauksista.

Jälkeenpäin ajatellen he olivat taitavia huijausmuodossaan. Heillä oli maailmalla iso organisaatio. Luotin heihin kyllä, erittäin ammattitaitoisia.





Ihme Hassaneita ympäri maailmaa, joku organisaatio, jota ei ole olemassakaan... en uskoisi, ellen itse näkisi.