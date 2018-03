Kotimaa

Näin paljon sinun kotiseudullasi tapahtuu pahoinpitelyjä – katso tiedot kaikista Suomen kunnista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla on Kuopion poliisin melutehtävä kesäiseltä viikonlopulta.

Näin tutkittiin