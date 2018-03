Kotimaa

Päijät-Hämeessä löytynyt kaksi virheellistä lääkemääräystä – 18 epäselvää tapausta

Virheellisiä lääkemääräyksiä on löytynyt Päijät-Hämeessä tähän mennessä kaksi, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Lääke on molemmissa tapauksissa vaihtunut toiseen samalle asiakkaalle määrättyyn lääkkeeseen. Asiakkaisiin on oltu yhteydessä.Lisäksi tiedossa on 18 epäselvää tapausta. Näihin ei välttämättä liity lääkkeen vaihtumista, mutta tapaukset on yhtymän mukaan käytävä läpi yksitellen. Näille asiakkaille soitetaan ja varmistetaan oikeat lääkkeet.Tiedossa ei yhtymän mukaan ole, että lääkkeiden vaihtuminen olisi aiheuttanut henkilövahinkoja.Yhtymä tiedotti torstaina, että järjestelmävirhe on aiheuttanut virheitä lääkeresepteihin Päijät-Hämeessä. Lääkkeiden vaihtumisen syynä on ollut ohjelmistovirhe Lifecare-potilastietojärjestelmässä.Yhtymä katsoo, että lääkkeiden vaihtuminen on "vakava vaaratilanne". Selvittelyssä ovat olleet mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Kela. Asiasta on tehty Valviraan vaaratilanneilmoitus.Tämänhetkisen tiedon mukaan virheitä voi olla resepteissä, jotka on uusittu 7. joulukuuta ja 23. helmikuuta välillä. Järjestelmätoimittaja Tiedon mukaan myöhemmin uusituissa resepteissä virhettä ei enää olisi.