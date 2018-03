Harry Harkimo sote-äänestysaikeistaan: ”Ei voisi tulla yllätyksenä, jos jostain syystä en äänestäisi tästä positiivisesti”

Kotimaa

Harry Harkimo sote-äänestysaikeistaan: ”Ei voisi tulla yllätyksenä, jos jostain syystä en äänestäisi tästä pos

Soteen kohdistunut arvostelu ei voinut olla yllätys hallituspuolueille. Kansanedustaja Harry Harkimo (kok) on kritisoinut sotea jo pitkään.

Elina Lepomäki https://www.is.fi/haku/?query=elina+lepomaki (kok) ei ole ainoa merkittävä kokoomuspoliitikko, joka suhtautuu kriittisesti valmisteilla olevaan sote- ja maakuntauudistukseen. Lepomäkihän ilmoitti keskiviikkona kannattavansa sote- ja maakuntauudistuksen kaatamista ja äänestävänsä todennäköisesti lakiesitystä vastaan.Kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat eivät välttämättä äänestä lakiesityksen puolesta.Kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo https://www.is.fi/haku/?query=harry+harkimo on kritisoinut avoimesti sote- ja maakuntauudistusta jo pitkään.

Eikö ole ihan viisasta esittää kritiikkiä näin isoon uudistukseen liittyvistä asioista?

Talousosaaja Juhana Vartiainen: Lepomäki toi esiin tärkeitä huomioita