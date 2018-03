”En ole koskaan harrastanut seksiä...” – Merja, 42, kertoo, mitä miesten kanssa tapahtuu kerta toisensa jälkeen

Suomalaisista 2–3 prosenttia ei harrasta seksiä koko elämänsä aikana. Parikymppisten keskuudessa seksittömyys on vielä suhteellisen yleistä, mutta 40–50-vuotiaiden keskuudessa tilanne on toinen. Siinä ikäryhmässä seksiä harrastamaton kuuluu pieneen vähemmistöön omassa ikäluokassaan.Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori Osmo Kontula https://www.is.fi/haku/?query=osmo+kontula huomauttaa, että seksittömyydessä ei ole kyse vain siitä, ettei ole harrastanut seksiä. Siinä on kyse myös siitä, ettei ole koskaan seurustellut toisen henkilön kanssa. Jos koko elämä menee kokematta seksiä tai parisuhdetta, ihminen saattaa kokea jääneensä jostain paitsi myös sekä sosiaalisessa että emotionaalisessa mielessä.Henkilöt, joiden itseluottamus on heikko, jäävät helpommin ilman seksuaalisia kokemuksia. – Kyse on paljolti omakuvasta ja siitä, luottaako siihen, että joku voisi olla minusta kiinnostunut. Myös vuorovaikutustaidoilla on merkitystä, Kontula selittää.Seksittömyys vaikuttaa tutkimusten mukaan elämänlaatuun. Esimerkiksi Finsex-kyselyissä henkilöitä, jotka eivät ole harrastaneet seksiä yli vuoteen, yhdistää muutama seikka. – He kokevat olevansa vähemmän onnellisia ja enemmän yksinäisiä kuin henkilöt, jotka ovat harrastaneet seksiä. Miehet kokevat näin useammin kuin naiset. Tässä ryhmässä hyvin harva kokee, että olisi ketään, joka rakastaisi heitä, Kontula listaa.Seksistä paitsi jääneillä on myös merkittävästi useammin psyykkisiä oireita kuten unettomuutta tai ahdistusta kuin seksiä harrastaneilla henkilöillä.Sexpon erityisasiantuntija, seksuaaliterapeutti ja seksuaalikasvattaja Anna Kolster https://www.is.fi/haku/?query=anna+kolster sanoo, että parisuhteetta tai seksittä jäämiseen saattavat vaikuttaa muun muassa henkilön historiassa tapahtuneet asiat. – Aika usein ihmisen taustassa on jotain sellaista, että toisen ihmisen lähestyminen ihastus- tai seksimielessä ei tunnu turvalliselta. Tähän liittyy usein itsetunto-ongelmia.Kolsterin mukaan syynä voi olla myös se, että sosiaalinen kanssakäyminen on muutoinkin haastavaa. Toisaalta osalla seksittömistä ja parisuhteettomista voi olla runsaastikin ystäviä, mutta kontaktin saaminen parisuhdemielessä ei ota onnistuakseen.Jos ihminen on elänyt nelikymppiseksi ilman seksiä tai parisuhdetta, saattaa henkilö tuntea riittämättömyyden tunnetta, häpeää ja jopa katkeruutta. – Saattaa tuntea ettei kelpaa. Seksin suhteen voi olla samantyyppisiä pelkoja kuin nuorilla. Että miten siinä toimitaan, ja osaako. Voi olla tietynlaista häpeää siitä, että huomaako mahdollinen kumppani, että on kokematon.Myös anatomian tunteminen ja oman kehon toimiminen voivat Kolsterin mukaan askarruttaa etenkin miehiä.Monet yksinäisyydestä kärsivät saattavat myös jämähtää siihen ajatukseen, etteivät koskaan saa kumppania. Kolster sanoo, että vastaanotolla muutos alkaa usein siitä, kun ihminen pääsee puhumaan ajatuksistaan ja ymmärtää, että seuran etsimisessä pitää itse olla aktiivinen. Kolster neuvookin ihmisiä rohkaistumaan seuran etsimiseksi. – On paljon erilaisia deittifoorumeja, joista voi löytää seuraa. Jos esimerkiksi Tinder tuntuu pinnalliselta, ja sitä kautta ei pääse treffeille, niin on paljon muitakin sivustoja.