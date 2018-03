Kotimaa

Kuvat väärennöksistä: Miljoonaluokan taidehuijaus Suomessa – todisteita haettiin jopa kaatopaikalta









https://www.is.fi/haku/?query=juho+rissanen

https://www.is.fi/haku/?query=eero+jarnefelt

https://www.is.fi/haku/?query=tyko+sallinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy