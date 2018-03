Kotimaa

Päijät-Hämeessä lääkkeitä vaihtui toiseen reseptivirheiden takia 1.3. 19:56

Järjestelmävirhe on aiheuttanut virheitä lääkeresepteihin Päijät-Hämeessä, kertoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä torstaina.

Yhtymän mukaan Lifecare-potilastietojärjestelmän virheen takia potilaalle määrätty lääke on saattanut vaihtua toiseen.



Virheitä voi olla resepteissä, jotka on uusittu tai päivitetty 14. joulukuuta ja 23. helmikuuta välillä. Virheitä ei siis ole havaittu kokonaan uusissa resepteissä.



Lifecaren järjestelmätoimittaja Tiedon mukaan ongelmia on joissakin kymmenissä resepteissä.



Yhtymä ottaa yhteyttä asiakkaisiin, joiden resepteihin virhe on voinut vaikuttaa. Yhtymän henkilöstö käy tehostetusti läpi asiakkaiden lääkelistoja ja reseptejä. Työntekijät huolehtivat, että asiakkaalle tulostetaan aina sähköisen reseptin tulostettava osa ja varmistetaan, että se vastaa sitä mitä oli tarkoituskin.