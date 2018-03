Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Nalle Pah, hyväntekijä

Nalle pah täs en oo hinttari.Oon hyvä tyyppi en separi.Loput mun biisistä ”Anna helvetisti rahaa” saatte kuulla, jos annatte helvetisti rahaa. Ei pitäis olla helvetin vaikee ymmärtää, vaikka olis helvetin tyhmä.Oon Nalle Pah, uuden ajan hynäntekijä.Tiedättekste. Nää vanhat hynäntekojärjestöt on ollut ihan pihalla siit, mikä maa, mikä valuutta, ja voin sanoo ettei ainakaan mikään fucking Kongo ja mielellään Bitcoin. Nää vanhat firmat auttaa täysin väärää jengii, sellasii ”So what?”-tyyppei niinku afrikkalaisii. Ai niillon nälkä, jano vaivaa ja itikoita, kuultu on, aika moneen kertaan, mitäs asuu Afrikas.Tollanen auttaminen ei johda mihinkään. Mä en oo nähnyt yhtään hyvää Insta-kuvaa afrikkalaisesta, joka olis syönyt, joten herää kyl kysymys, syöks nää afrikkalaiset eli summa liirumlaarum: vanhat hynäntekeväisyysjärjestöt ei toimi.Viime viikolla aloin kelaa, keitä nää vanhat kommarijärjestöt ei suostu auttaan. Sit hiffasin: röökaavat mummot. Aloin kerää rahaa röökimummoille, et röökimummoille siisti elämä, hyvä röökimummot, pus, sydän, aalto, ootte the best, vaik oottekin röökaavii mummoi.Rahaa alko heti virrata. Firmat oli ihan et ”Röökimummot? Vanhoi, ihmisii ja elää ON THE EDGE? Sopii meidän vessaharjojen brändiin, tosson fyrkkaa!”.No sit täyty alkoi kelaa, miten auttaa niit kuolevii, pahantuulisii lihakasoi. Veiskö ne Hietsuun vai Malmille tsiigaan tulevii mestoi, vuokraisko jonkun koskeen niitä, ostaisko niille lihapullan?Kallista tommonen, on täs omiikin kului, niin annoin sit Kampis parille röökimummolle tulta, niille tuli hyvä mieli, paitsi sille, joka sytty palaan, mut mitäs röökas.Elämä on ollut helppoo, kun jengi on niin himmeet.Himmeet, mut samal ihan fucking huippuosaajii. Ne tajuu, mis mennään. Kelatkaa nyt. Nalle Pah-niminen hyväntekijä. Auttaminen, joka perustuu satuolentoon. Mut satuolentoon, jollon vahva some-näkyvyys. Ei ihme, et firmat ja markkinointijohtajat on olleet ihan, et ”kuulostaa aidolta, ota kuva sun instaan, kun me halataan Nalle Pahia, niin saat massii tilille”.Nyt on sit kateelliset hipit kimpussa ja huutaa, et ei Nalle Pahia oo olemassa. Ei ookaan. En mä oo niin väittänyt. En mä täs oo se ongelma, vaan kaikki ne, jotka usko, että Nalle Pah on olemassa.Alan nyt feidaan tätä hyväntekoo, ei noit mummoi voi enempää selvinpäin katella.Mulla on jo uus juttu. Alan pitää saatanan eksklusiivisia (onks toi ees sana?) seminaarei, joissa mä opetan firmoille tarinankerronnan uusia ulottuvuuksia. Ulottuvuudet googlasin yks perjantai-ilta ja liput maksaa helvetisti, mut kaikki on jo myyty, kun jengi on niin sekasin, et kun niille sanoo ”tarina”, fyrkkaa alkaa valuu.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.