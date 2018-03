Kotina 50 sentin vessa tai pakastimeksi muuttunut auto – tällaista on asunnottoman elämä Suomessa, kun ulkona raivoaa kova pakkanen

Kotimaa

Kotina 50 sentin vessa tai pakastimeksi muuttunut auto – tällaista on asunnottoman elämä Suomessa, kun ulkona

”Yksi

Yllä olevalla videolla kuulet tarinoita asunnottomuudesta. Kertomukset ovat peräisin asunnottomien kanssa työskenteleviltä sosiaalialan työntekijöiltä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

He

Helsingissä

”Eräs

”Eräs

”Eräs

”Jotkut

”Yksi

Alla olevalta videolta kuulet, millaista on elämä asunnottomana Helsingissä. Haastattelu on kuvattu joulukuussa 2017.