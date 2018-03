Kotimaa

Tampereen Kansiareenan työmaalta löytyi räjähde – alue eristettiin

Tampereen keskustassa Kansiareenan työmaalta on löytynyt vanha sotilasräjähde, kertoo poliisi.Tampereen keskustassa Sorinkadulla sijaitsevalta Kansiareenan työmaalta löytyi vanha sotilasräjähde. Työmaa suljettiin ja eristettiin. Lisäksi junaliikenne pääradalla Tampereen eteläpuolella on keskeytettiin. Myös tieliikenne Tampereen Sorin sillalla ja Ratapihankadulla oli poikki räjähteen siirron aikana.Räjähde on nyt siirretty puolustusvoimien asiantuntijoiden toimesta pois paikalta. Poliisi turvaa siirtoa. Junaradan sekä Tampereen keskustan liikenne löytöpaikan lähistöltä on poliisin mukaan palautunut normaaliksi.VR:n mukaan junat ovat kuitenkin pahimmillaan tunnin myöhässä.Sisä-Suomen poliisi sai ilmoituksen räjähteen löytymisestä iltapäivällä ennen puolta neljää.Kansiareena on hanke, jossa rautatien päälle rakennetaan muun muassa hotelli, asuintaloja sekä uusi kotihalli Ilvekselle ja Tapparalle.