Kotimaa

Talvi ollut leuto kylmästä helmikuusta huolimatta

1.3. 13:14

Sää Talvi on ollut kokonaisuudessaan yhdestä kolmeen astetta tavanomaista leudompi.

Helmikuu oli suuressa osassa maata yhdestä neljään astetta tavanomaista kylmempi, kertoo Ilmatieteen laitos. Jos kuitenkin tarkastellaan joulu-helmikuuta, talvi on ollut kokonaisuudessaan yhdestä kolmeen astetta tavanomaista leudompi. Kyseessä on ollut jo viides perättäinen tavanomaista leudompi talvi.



Helmikuussa satoi poikkeuksellisen vähän maan pohjoisosassa, pääsääntöisesti vain noin viisi milliä. Tämä on vain noin 20 prosenttia keskimääräisestä sademäärästä. Myös maan etelä- ja keskiosassa oli tavanomaista kuivempaa.



Helmikuun alin lämpötila oli Utsjoen Kevojärvellä 4. päivänä mitattu -37,1 astetta ja ylin Utössä 14. päivänä mitattu +3,8 astetta. Edellisen kerran kylmempi helmikuu koettiin paikkakunnasta riippuen vuonna 2011 tai 2012.







