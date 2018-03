Kotimaa

Pikkuvauvan reisiluu murtui – nuorelle äidille sakot törkeästä vammantuottamuksesta

Nuori äiti on saanut tuntuvan sakkorangaistuksen törkeästä vammantuottamuksesta kahden kuukauden ikäisille tyttövauvalleen. Syyttäjä vaati 26-vuotiaalle äidille ensisijaisesti rangaistusta törkeästä pahoinpitelystä, mutta siihen näyttö tapahtumista ei Etelä-Savon käräjäoikeuden mielestä riittänyt.Äiti oli ollut yksin kotona hoitamassa kahden kuukauden ikäistä lastaan äitienpäivän jälkeisenä maanantaina toissa vuonna.Äidin kertoman mukaan hän oli iltatoimien yhteydessä jättänyt lapsen hetkeksi sängyn reunalle ja kääntyneensä hetkeksi hoitopöydän suuntaan.Kuultuaan tömähdyksen hän näki lapsen pudonneen lattialle noin metrin korkuiselta sängyltä. Äiti soitti itkevälle lapselleen ambulanssin, koska oli halunnut tarkistaa että sillä kaikki hyvin.Sairaalassa lapsella todettiin reisiluussa murtuma, joka lääkärinlausuntojen mukaan on tuskin voinut syntyä pelkästä putoamisesta, vaan vamma on vaatinut selvästi normaalia lapsen käsittelyä enemmän vääntöä tai kiertymistä. Murtuman hoito vaati kipsaamisen.Äiti kiisti syytteet törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vammantuottamuksesta. Hän ei kertomansa mukaan tahallisesti ravistellut lasta tai vääntänyt tämän jalkaa, eikä aiheuttanut vammaa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan. Äidin mielestä kyseessä oli tapaturma.Esitetyn näytön perusteella oikeus kuitenkin katsoi, että lapsen on täytynyt joko pudota tai häntä käsiteltäessä joutua normaalia suuremman voiman kohteeksi ja vammat ovat aiheutuneet siitä. Oikeuden mielestä kyseessä ei ollut vahinko vaan törkeä huolimattomuus. Pienen lapsen vanhempana äidillä on oikeuden mielestä korostunut huolellisuusvelvoite.Oikeus tuomitsi äidille törkeästä vammantuottamuksesta 120 päiväsakkoa, sakkoa yhteensä 1 440 euroa. Lapselleen hän joutuu maksamaan kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta 3 000 euroa.Tapahtuman jälkeen äiti ja tytär asuivat toista vuotta ensikodissa, jossa lapsi kehittyi ikätasonsa mukaisesti ja palaute oli hyvää.Tuomio ei ole lainvoimainen.