Alkoholilaki muuttuu – nämä 13 asiaa ovat torstaina toisin

Keskiviikkona 1. maaliskuuta alkoholilakia höllennetään edelleen.Vuodenvaihteessa alkoholilakia jo osittain muutettiin, nyt laki tulee kokonaisuudessaan voimaan.Vuodenvaihteessa kaupat saivat oikeuden myydä enintään 5,5 prosentin alkoholia, ja myös tisleistä valmistettuja juomasekoituksia. Aiemmin raja oli 4,7 prosenttia ja kaikki myytävä alkoholi piti olla käymisteitse valmistettua.Vuodenvaihteessa myös ravintolat saivat, kauppojen tapaan, pitää ovensa vapaasti auki halunsa mukaan. Siis vuodenvaihteessa vapautettiin vain ravintoloiden aukiolo, anniskelua vapautetaan nyt maaliskuun alusta.ei enää erillisiä anniskelulupia. A-, B- ja C-luvat siirtyvät historiaan. Yhdellä anniskeluluvalla saa myydä kaikkia alkoholijuomia. Eli entisistä keskiolutbaareista saa nyt vaikka teräviä.Alla olevalla videolla panimoravintolayrittäjä kertoo, miten lakimuutos tulee näkymään baareissa.saavat myydä juomia kotiin. Samat säännöt kuin kauppojen alkoholimyynnissä. Ravintolat voivat myydä asiakkaalle kotiin alle 5,5 prosentin alkoholijuomia joka päivä kello 9–21.anniskelun jatkoajat ilmoituksella aamuneljään. Ravintolat ovat voineet vuodenvaihteesta olla vapaasti auki. Alkoholia saa myydä edelleen klo 9–1.30, mutta jatkoajan anniskelu vapautuu, käytännössä kello neljään asti. Kun ravintola tekee ilmoituksen, ravintola saa automaattisesti myydä alkoholia aamuneljään.anniskelualueet sallittuja. Esimerkiksi kauppakeskuksessa ravintoloilla on ollut omalla anniskelualueella omat pöytänsä ja tuolinsa. Nyt kauppakeskuksissa ravintolat voivat perustaa yhteisen anniskelualueen, jonka pöytiin voi tuoda minkä tahansa näiden ravintoloiden ruokia ja juomia.anniskeluluvat saa helpommin. Niin sanotulla catering-ilmoituksella ravintolat saavat oikeuden anniskella aiemmin hyväksytyissä paikoissa.juhlatiloissa helpottuu. Työväentaloilla, nuorisoseurantaloilla ja muissa juhlatiloissa voi edelleenkin juoda omia juomia. Jos joku haluaa tilata juhlatilaan yrittäjän hoitamaan kaikki tarjoilut, juhlatila hyväksytään yhdellä kerralla anniskelutilaksi. Tämän jälkeen mikä tahansa ravintola voi tulla samaan tilaan hoitamaan anniskelun, eikä uutta lupaa enää tarvita.tiloissa anniskelu helpottuu. Jos yritys haluaa järjestää esimerkiksi cocktail-tilaisuuden aulassaan, yritys voi hakea anniskeluluvat ja tilata ravintolan tai catering-yrityksen hoitamaan tilaisuuden tarjoilut.anniskelu helpottuu. Jatkossa riittää, että festivaalien anniskelualue hyväksytään kerran, ja festivaalijärjestäjät voivat helpommin kilpailuttaa tarjoilua hoitavia ravintoloita.myös lupia. Esimerkiksi porosafarin tai koskenlaskun reitin varrella asiakkaille voidaan tarjota alkoholijuomia. Metsään ei tarvitse perustaa ravintolaa, mutta lupaa hakemalla matkapalveluyritys voi tarjota alkoholia päivän aikana ja esimerkiksi ruokailujen yhteydessä.katsomossa mahdollista. Pääsäännön mukaan yleisissä katsomotiloissa ei ole alkoholin anniskeluoikeuksia. Jos katsomoon on varattu tila ainoastaan yli 18-vuotiaille, siihen voidaan lupa myöntää.arkisin tunnin jatkoaika. Alkot saavat olla maanantaista perjantaihin auki kello 21 asti. Nyt Alkot ovat menneet arkisin kiinni kello 20. Lauantaisin Alkot ovat edelleen auki kello 18 asti.Video: Kaksi uutta alkoholituotetta ehti kaupan hyllyille jo tammikuun alussa.ETA-alueen ulkopuolelta tiukkenee. ETA-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi Venäjältä, saa tuoda alkoholia, jos matka kestää vähintään 24 tuntia. Aiemmin alkoholia on saanut tuoda ETA-alueen ulkopuolelta, jos matkan kesto on ollut 20 tuntia.pois, lisää omavalvontaa. Aiemman lain monia säädöksiä ja viranomaisvalvontaa nyt poistetaan, esimerkiksi yhden kossupaukun sijasta voi ostaa vaikka koko pullon. Jokaisen luvanhaltijan täytyy nyt tehdä oma suunnitelma, miten käytännössä valvonta järjestetään, että lakia noudatetaan ja esimerkiksi päihtyneille ja alaikäisille ei anniskella.