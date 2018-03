Kotimaa

Orpo ei ollut tietoinen Lepomäen sote-kannasta: ”Tämä tuli ihan puskista”

– Tämä tuli ihan puskista. Me olemme tätä kuitenkin kolme vuotta nyt käsitelty melkein viikoittain, eikä se ole tullut aikaisemmin esille. Mutta toki mielipiteitään voi ilmoittaa ja esittää.Lepomäki kertoi tänään, ettei hallituksen valmistelemaa esitystä sote-uudistukseksi, valinnanvapauslaiksi ja maakuntauudistukseksi pidä hänen mukaansa viedä eteenpäin.Kokoomus on kuitenkin Orpon mukaan sitoutunut uudistukseen hallitusohjelman hyväksyessään. Hän myös muistutti, että esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi on vasta tulossa eduskuntaan maaliskuun alussa.– Toivon, että tässä mennään eteenpäin normaalijärjestyksessä, Orpo sanoi.Lepomäki kertoi keskustelleensa suunnitellusta valinnanvapausmallista ja sote-uudistuksesta laajasti kokoomuksen kenttäväen kanssa. Hänen mukaansa valtaosa palautteesta on ollut epäilevää ja kriittistä hallituksen ajamaa sote-mallia, maakuntauudistusta ja suuria tuottajia pienten kustannuksella suosivaa valinnanvapautta kohtaan.Orpo muistuttaa, että sote-uudistuksessa on kuitenkin kyse massiivisesta uudistuksesta.– Kyllä meillä on varmaan niitä edustajia, jotka eivät ole välttämättä pitäneet esimerkiksi tästä maakuntapohjasta. Tässä on erilaisia elementtejä. Varmaan ryhmästä löytyy edustajia, jotka eivät niistä joltain osin pidä. Mutta tämä on suuri uudistus ja mielestäni meidän ryhmä on hyvin sitoutunut kokonaisuuteen, joissa on enemmän tai vähemmän hyviä elementtejä. Sellaista tämä politiikka on.Lepomäki kertoi tänään, että joutuu todennäköisesti äänestämään lakiesitystä vastaan. Orpon mukaan mahdollisista seuraamuksista lakiesitystä vastaan äänestämisestä päätetään aikanaan eduskuntaryhmässä.