Naisjärjestöt: Naisten pääsy luterilaisen kirkon johtoon turvattava

Kirkon johtoporras on yhä hyvin miehinen, sanoo Naisjärjestöjen keskusliitto.

Naisten pääsy Suomen evankelisluterilaisen kirkon johtotehtäviin on turvattava, vaatii Naisjärjestöjen keskusliitto. Liitto muistuttaa, että naispappeuden hyväksymisestä tulee kuluneeksi 6. maaliskuuta 30 vuotta.



Kirkon johtoporras on liiton mukaan yhä hyvin miehinen. Kirkkoherroista naisia on viidennes, piispoista vain yksi nainen on rikkonut lasikaton, ja kaikki arkkipiispat ovat olleet miehiä.



Uusi luterilaisen kirkon arkkipiispa valitaan torstaina. Molemmat vaalin toiselle kierrokselle päässeet ehdokkaat ovat miehiä.