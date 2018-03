Pekka ja Marja-Leena ovat keränneet Yhteisvastuukeräykselle yli 30 vuotta – ”Kysyy sisua seistä marketin kulmalla lipas kädessä tunnista toiseen”

Kotimaa

Pekka ja Marja-Leena ovat keränneet Yhteisvastuukeräykselle yli 30 vuotta – ”Kysyy sisua seistä marketin kulma

Sana ilman tekoja on kevyttä tavaraa.

Pekka





Marja-Leena Colerukselle





Tämä on kärsimyksen maailma, mutta myös kärsimyksen, jota ihmiset taitavasti salaavat.

Vapaaehtoistyöntekijäksi





Olen nähnyt työssäni, että sairaus voi viedä perheen tiukoille. On kauheaa, jos joutuu tinkimään lääkkeistä tai pitää jättää ruoka ostamatta.

Kolmenkymmenen