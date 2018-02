Kotimaa

Kireä pakkanen jatkuu – ensi yönä hätyytellään 30 asteen rajaa

Lapissa pilvisyys lisääntyy ja pohjoisosaan leviää paikoin lumisadetta pohjoisesta. Etelässä kylmä koillistuuli heikkenee, Lapissa voimistuu länsituuli.Päivällä pakkasta on 12 – 15 astetta, Pohjois-Lapissa 5 asteen vaiheilla. Yöllä pakkanen kiristyy maan etelä- ja keskiosassa 20 - 30 asteeseen, Pohjois- Lapissa on pakkasta viitisen astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjois-Suomessa pilvisyys on runsasta ja Lapissa sataa paikoin lunta. Päivällä pakkasta on 7 - 12, Lapin pohjoisosassa 2 - 5 astetta. Yöllä pakkanen jälleen kiristyy etenkin maan etelä- ja keskiosan selkeillä alueilla.Perjantaina on poutaa laajalti. Pilvisyys voi lisääntyä etenkin idässä. Maan länsiosassa on monin paikoin aurinkoista. Koillismaalla ja Lapissa on pilvistä ja vähän sataa lunta.Päivällä pakkasta on 5 - 10 astetta.