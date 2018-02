Lakko uhkaa sulkea satoja päiväkoteja ensi viikolla – ”Sille emme voi mitään, jos ei ole tuttuja aikuisia saatavilla”

Kotimaa

Lakko uhkaa sulkea satoja päiväkoteja ensi viikolla – ”Sille emme voi mitään, jos ei ole tuttuja aikuisia saat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päiväkodeissa varaudutaan jo lakkoon

Sopua etsitään palkankorotuksista ja nollatuntisopimuksesta