Kotimaa

Saatko vauvan kesäkuussa tai myöhemmin? Saat myös 30 euroa enemmän äitiysavustusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äitiysavustuksen määrä ja samalla äitiyspakkauksen arvo nousee 170 euroon. 30 euron korotus koskee niitä, joiden laskettu aika on 1. kesäkuuta tai sen jälkeen.Hallituksen päättämä muutos tulee voimaan huhtikuussa. Korotettuun avustukseen oikeutettujen hakemukset voidaan ratkaista Kelassa vasta huhtikuussa, vaikka hakemuksen jättäisi jo aiemmin.Kela ilmoittaa postittavansa pakkaukset mahdollisimman pian sen jälkeen kun asiakkaan hakemus on ratkaistu.Korotuksella on määrä parantaa äitiyspakkauksen tuotteiden laatua asiakkaiden toiveiden mukaisesti.Noin 70 prosenttia synnyttäjistä ottaa äitiysavustuksen äitiyspakkauksena. Avustukseksi voi valita joko verottoman rahasumman tai äitiyspakkauksen.Äitiysavustuksen määrä nousi edellisen kerran vuonna 2001.