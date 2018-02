Porilaisnaisen kahden vuoden salapoliisityö palkittiin: 31 vuotta kadoksissa ollut isä löytyi dna-testillä – 10 minuutin matkan päästä

Kotimaa

Porilaisnaisen kahden vuoden salapoliisityö palkittiin: 31 vuotta kadoksissa ollut isä löytyi dna-testillä – 1

Olen saanut alkuni pienestä 1980-luvun romanssista. Minulla ei ollut pienintäkään hajua, mistä alkaa etsiä.

Siinä oli tuuria mukana, etten lähtenyt ottamaan yhteyttä kahdeksaan muuhun sukuhaaraan.

Olemme istuneet muutaman kerran iltaa ja koettaneet kuroa vuosia kiinni.





Sukututkija: Näin etsit kadonneita sukulaisiasi

Dna vahvistaa löydöksen tai sitten ei, koska kirkonkirjoissa ei aina lue totuutta.