Kotimaa

Näin paljon suomalaismepit nostavat lisäeläkettä pulaan joutuneesta rahastosta

Europarlamentaarikkojen

Suomalaismeppien lisäeläkkeet

Riitta Myller (sd)

Europarlamentissa 1995–2009

Maksanut lisäeläkemaksua kymmenen vuotta, lisäeläkettä n. 3 000 e/kk





Esko Seppänen (vas)

Europarlamentissa 1996–2009

Maksanut kymmenen vuotta, lisäeläkettä n. 3 000 e/kk





Piia-Noora Kauppi (kok)

Europarlamentissa 1999–2008

Maksanut yhdeksän vuotta, lisäeläkettä n. 2 800 e/kk

Marjo Matikainen-Kallström (kok)

Europarlamentissa 1996–2004

Maksanut kahdeksan vuotta, lisäeläkettä n. 2500 e/kk

Eija-Riitta Korhola (kok)

Europarlamentissa 1999–2014

Maksanut viisi vuotta, lisäeläkettä n. 1 500 e/kk

Ville Itälä (kok)

Europarlamentissa 2004–2012

Maksanut viisi vuotta, lisäeläkettä n. 1 500 e/kk

Ulpu Iivari (sd)

Europarlamentissa 1995–1996, 1999–2004

Maksanut viisi vuotta, lisäeläkettä n. 1 500 e/kk (Iivari kertoo, että saa todellisuudessa vähemmän, koska on nostanut aikoinaan 40 000 euroa könttäsummana)

Lasse Lehtinen (sd)

Europarlamentissa 2004–2009

Maksanut viisi vuotta, lisäeläkettä n. 1 500 e/kk

Alexander Stubb (kok)

Europarlamentissa 2004–2008

Maksanut neljä vuotta, lisäeläkettä n. 1 300 e/kk

Anneli Jäätteenmäki (kesk)

Europarlamentissa 2004–

Maksanut, muttei muista kuinka pitkältä ajalta





Paavo Väyrynen (kesk)

Europarlamentissa 1995–2007 ja 2014–

Maksanut, muttei muista kuinka pitkältä ajalta





Heidi Hautala (vihr)

Europarlamentissa 1995–2003, 2009–2011 ja 2014–

Kertoo olleensa aiemmin edun piirissä, mutta eronneensa lisäeläkerahastosta ja saaneensa henkilökohtaisen maksuosuutensa takaisin