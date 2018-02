Kotimaa

Sipilä Väyrysestä: Kyllä tämä on ollut pienimpiä murheita viime aikoina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Kyllä tämä on ollut pienimpiä murheita viime aikoina. En ole käyttänyt tähän aikaa enkä aio käyttää. Puolueen 112-vuotisen historian aikana ei ole tullut aiemmin esille tällaista asiaa. Sääntöjä muutetaan ja puoluehallitus hoitaa jatkossa nämä asiat. Jos Sotkamon puoluekokous hyväksyy sääntömuutoksen, kaksoisjäsenyys ei ole mahdollista jatkossa, Sipilä sanoi Oulussa maanantaina.Puolueesta erottamiseen ei ole Sipilän mukaan lähdetty, sillä jokaisen jäsenen oletetaan kantavan itse vastuun tilanteesta.– Puolueen säännöt ovat lähteneet siitä, että jokainen puolueen jäsen kantaa itse vastuun ja noudattaa niiden henkeä. Tässä tapauksessa näin ei ole käynyt. En tiedä onko erottamisprosessia koskaan tarvinnut tehdä, en ole ainakaan kuullut.Väyrynen ilmoitti helmikuun alussa haastavansa Sipilän puheenjohtajakisassa ensi kesän puoluekokouksessa Sotkamossa. Sipilä ilmoitti saman tien, että kunniapuheenjohtaja on tervetullut mukaan puheenjohtajakisaan, mutta rehdisti ja vain yhden puolueen jäsenenä.Keskustan puoluehallituksen mielestä Väyrynen ei ole vaalikelpoinen puheenjohtajakisassa. Puoluehallituksen kuulemat asiantuntijat olivat sitä mieltä, että puheenjohtajaksi ei voida nykyisten sääntöjen mukaan valita puolueen perusjärjestön jäsentä, joka kuuluu muuhun puolueeseen. Väyrysen mielestä vaalikelpoisuudesta päättää puoluekokous.Väyrysen erottamisesta keskustan jäsenyydestä on palloteltu pitkään. Asia on monimutkainen, sillä hänet voi erottaa puolueesta vain hänen oma jäsenyhdistyksensä, jonka puheenjohtaja on Väyrynen itse. Koska hän ei halua erottaa itseään, vaihtoehtona on ollut koko yhdistyksen erottaminen puolueen jäsenyydestä.