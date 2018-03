Kotimaa

Anne Kurvisen isä halusi kuolla ja sai eutanasian: ”Viimeinen katse oli niin kaunis”

Sunnuntai





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vähitellen





Älkää pilatko hyvää kuolemaa niiltä, jotka ovat valmiita itse sanomaan sille kyllä.

Annelle





Lapsilleen Hermanilla oli vain yksi pyyntö: pitäkää huolta äidistä.

Kuolinpäiväksi

Isä on aina antanut meidän lasten tehdä omia päätöksiä. Minä ajattelin, että minun täytyy kunnioittaa nyt isän päätöstä.

Perjantaista