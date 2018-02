Kotimaa

Sipilä: Aktiivimalli hyvä keino työllisyyden parantamiseksi – ”Yhdestä osasta nousi sellainen mökä, se yllätti

Oulussa työvierailulla oleva Sipilä sanoo yllättyneensä siitä syntyneestä kohusta.– Aktiivimalli on jostain syystä noussut suureen rooliin, vaikka kyseessä oli yksi osa kymmenen toimenpiteen kokonaisuutta. Koko listalle oli hiljainen hyväksyntä ja yhdestä osasta nousi sellainen mökä, se yllätti, Sipilä sanoi Oulun vierailunsa alussa pidetyssä mediatilaisuudessa.Aktiivimalli tarkoittaa, että työttömän työnhakijan on noin kolmen kuukauden jakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan täysimääräisenä myös jatkossa. Mikäli edellytys ei täyty, niin työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.Aktiivimallin pulmana on ollut lain soveltaminen eri tavalla eri puolilla maata. Sipilän mukaan yksittäisille työttömille koituneet ongelmat käydään läpi ensimmäisen neljänneksen jälkeen samalla kun mallin pelisääntöjä parannellaan.– Olen saanut hyvää palautetta siitä, että te-toimisto kohtaa kolmen kuukauden välein tehtävissä niin sanotuissa pakkohaastatteluissa entistä paremmin työttömän ihmisen. Lyhyidenkin työsuhteiden kautta päästään kiinni työelämään. STTK oli mukana valmistelussa ja heidän ekonomistinsa mukaan uudistus on 70 prosentille työttömistä etujen parannus, Sipilä huomautti.Pääministerin yhtenä aiheena Oulussa on perusturvakokeilu ja erityisesti osatyökykyisten näkökulma siihen. Vierailukohteena on Ammattiopisto Luovi, joka tarjoaa ammatillista erityisopetusta.– Monimutkaista sosiaaliturvaa pitää yksinkertaistaa. Perustulokokeilu on tapa yhdistää työ ja sosiaaliturva. Se on toimiva malli osatyökykyiselle, voi saada tienestiä omien voimien, kunnon ja osaamisen mukaan.Sipilän mielestä sosiaaliturvan uudistamisesta ja perustulokokeilusta on tulossa tärkeä vaalikysymys. Seuraavalle hallitukselle jää myös perhevapaauudistus, josta hallituskumppanit eivät päässeet yksimielisyyteen.Perhevapaauudistukseen tarvittaisiin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Sipilän mukaan keskusta ei voi hyväksyä perheitä rankaisevaa mallia.– Lähdimme kokeilemaan löytyykö mallia ja ratkaisua tiukan menokehyksen puitteissa eli rahoittaako malli itse itsensä. Malli löytyi, mutta rahoittaja olisi ollut kodinhoidontuki. Haluamme katsoa kokonaisuutta ja kun hyvää ratkaisua ei löytynyt, sitä on etsittävä seuraavissa hallitusneuvotteluissa, Sipilä sanoi.