Kotimaa

Pakkanen kiristyy ensi yöstä alkaen – tuuli lisää purevuutta huomattavasti

Maan länsi- ja pohjoisosassa aurinko näyttäytyy ja sää on poutaista. Pakkaslukemat vaihtelevat 7 - 10 asteen välillä. Koillistuuli tekee pakkasesta purevaa.Yöllä sää muuttuu selkeämmäksi ja pakkanen kiristyy 20 asteen vaiheille.Tiistaina sää on aurinkoista ja poutaista koko maassa. Etelärannikolla pilvisyys on hieman runsaampaa.Pakkasta on iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa viitisentoista, pohjoisessa 10 - 15 astetta. Koillistuuli on maan eteläosassa kohtalaista ja lisää pakkasen purevuutta huomattavasti.Keskiviikkona säässä ei juuri muutoksia tapahdu, suuressa osassa maata on selkeää pakkassäätä.Pohjois-Lapissa länsituuli voimistuu ja pilvisyys runsastuu.Pakkasta on iltapäivällä 10 - 15, Pohjois-Lapissa noin 5 astetta.