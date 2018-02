Kotimaa

Jätevettä saattanut päästä vesijohtoon Vantaalla – Viikatetiellä tehoklooraus käynnissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehoklooraus jatkuu maanantaiaamuun, ja sinä aikana vettä ei saa käyttää kuin wc:n huuhteluun, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Twitterissä ja nettisivuillaan.Kloorauksen jälkeen tulee voimaan hanaveden keittokehotus.Tehokloorauksen syynä on lauantaina havaittu putkirikko, jonka aikana jätevettä on saattanut päästä talousvesijohtoon. Väliaikainen vedenjakelupiste on Viikatetien ja Vesuritien risteyksessä.Kloorattua vettä ei pidä juoda eikä käyttää suihkussa mahdollisten ärsytysoireiden takia. Asukkaita kehotetaan juoksuttamaan kaikista hanoista vettä niin, että vedessä on selkeästi havaittava kloorin haju.Kloorauksen jälkeen putkisto huuhdellaan. Kaikista hanoista tulee taas juoksuttaa vettä, jotta kloorattu vesi poistuu kiinteistöjen putkista.Huuhtelun jälkeen HSY ottaa joistakin kiinteistöistä vesinäytteitä, jonka jälkeen annetaan uudet ohjeet.