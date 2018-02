Kotimaa

Yksi loukkaantui kahden auton kolarissa – valtatie 13 poikki

Savitaipaleella valtatie 13:lla tapahtui kahden henkilöauton kohtaamiskolari sunnuntaina illansuussa.Pelastuslaitos hälytettiin kello 17.45.Onnettomuuspaikka on muutamia kilometrejä Savitaipaleen kirkonkylästä Mikkelin suuntaan, kerrotaan Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.Onnettomuudessa on mukana neljä ihmistä.Kolme ihmistä on selvinnyt ilman vakavampaa loukkaantumista, yhtä viedään parhaillaan Lappeenrantaan Etelä-Karjalan keskussairaalaan sairaalahoitoon.Hänet jouduttiin irrottamaan romusta ja vammoja on ainakin jaloissa.Valtatie 13 oli onnettomuuspaikalla suljettu liikenteeltä vielä kello 19.– Pikku hiljaa pääsemme avaamaan sen, pelastuslaitokselta kerrottiin.– Romuja raivataan vielä. Kohta avataan.