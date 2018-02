Kotimaa

Brother Christmas -hahmo Ari Koponen IS:lle: ”Pyydän erittäin paljon anteeksi”

Koponen: Penkistä maksettiin, se ei ollut lahjoitus

”Lahjakortit käytetty aina lahjoittajan toivomaan kohteeseen”

Brother Christmas -hahmo Ari Koponen https://www.is.fi/haku/?query=ari+koponen sanoo olevansa pahoillaan HS:n jutussa https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005579869.html paljastettujen viestien sisällöstä. Koposen väitetään elokuussa 2015 kirjoittaneen ystävälleen Facebookissa viestejä, joissa käytetään muun muassa cp-vammaisia halventavaa sanaa. Väitetyissä viesteissä heräsi myös epäilys avustustoiminnan rehellisyydestä.– Pyydän näitä erittäin paljon anteeksi. En halua mitenkään niitä puolustella. Ei tällaisia sanoja saisi edes kavereiden keskusteluissa käyttää.Koponen sanoo kuitenkin ristiriitaisesti, ettei muista, onko hän tällaisia viestejä lähettänyt. Hän kertoo yrittäneensä etsiä kahden ja puolen vuoden takaisia viestejä somesta, muttei ole niitä vielä löytänyt.– En halua niitä mitenkään puolustella. Jos on ollut viestejä, on ollut jonkun, heittomerkeissä kaverin, kanssa jostain keskustelusta. Ne ovat asiayhteydestä irrotettuja lauseita, joista ei tule kokonaisuus selväksi.Koponen ei kuitenkaan osaa vastata, miten hän voi muistaa, että viestit on irrotettu asiayhteydestään, kun hän ei edes muista, onko julkaistuja viestejä koskaan lähettänytkään. Viestit Koponen lupaa julkaista kokonaisuudessaan julkisuuteen, jos hän ne vain löytää.Vastineessaan Koponen kiistää, että hän olisi kerännyt avustuksia tarvikkeisiin, jotka olisi saanut jo lahjoituksena. HS kertoo nähneensä viestejä, joiden mukaan Koponen olisi kerännyt rahaa esimerkiksi kehitysvammaisen aputuoliin, vaikka se oli luvattu hänelle jo lahjoituksena. Koposen mukaan tuoli ei ollut lahjoitus, vaan se maksettiin lahjoitusvaroista.– Penkkijutussa ei ollut mitään epäselvyyksiä. Otettiin yhteyttä, että kuka voisi mittojen mukaan tehdyn penkin tehdä. Löytyi tekijä ja tekijälle maksettiin.HS:n jutussa kerrotaan myös, että Koponen olisi saanut hautakiven lahjoituksena, mutta olisi siitä huolimatta kerännyt rahaa hautakiveä varten.– Tätä en tarkkaan muista, Koponen sanoi sunnuntaina iltapäivällä.HS:n jutussa Rakennusliike Westpron hyväntekeväisyysyhdistys Westpro4U:n vetäjä Alexandra Procopé https://www.is.fi/haku/?query=alexandra+procope kertoo, että Koponen maksoi heidän yhteisiä menojaan yhdistyksen hyväntekeväisyyteen tarkoitetuilla lahjakorteilla ja olisi pitänyt yhdistyksen saamia lahjatavaroita itsellään. Koponen kiistä, että olisi koskaan käyttänyt lahjakortteja omien menojensa maksamiseen tai pitänyt muita lahjatavaroita kuin paria ilmapalloa itsellään.– Lahjakortit on aina käytetty lahjoittajan toivomaan kohteeseen. Kirjanpidosta löytyvät kyllä lahjakorttien saajat, Koponen sanoo ja kertoo tuovansa kirjanpidon lähiaikoina julkisuuteen.– Kirjanpito tullaan joka tapauksessa aukaisemaan ulkopuolisen tahon toimesta. Maanantaina pitää selvitellä, mikä olisi oikea taho avaamaan kirjanpitoa.

Sanoitte, että huomenna on tulossa laajempi vastine. Mitä siinä laajemmassa vastineessa aiotaan tuoda nyt nähdyn vastineen lisäksi julki?

– Katsotaan huomenna, tuleeko sitä vastinetta.

Aiotteko jatkaa avustustyötä tämän jälkeen?

– Totta kai. Ihmiset lopulta päättävät, onko tälle kysyntää.