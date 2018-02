HS: Brother Christmasin toiminnassa epäselvyyksiä, mukana rumia viestejä – hyväntekeväisyyshahmo IS:lle: ”Aika paljon mustaa huumoria”

Kotimaa

HS: Brother Christmasin toiminnassa epäselvyyksiä, mukana rumia viestejä – hyväntekeväisyyshahmo IS:lle: ”Aika

Somemaailmassa nopeasti julkisuuteen nousseen hyväntekeväisyyshahmo Brother Christmasin rahankäyttöön liittyy epäselvyyksiä, kirjoittaa Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005579869.html sunnuntaina julkaistussa laajassa artikkelissaan.Lyhyessä ajassa valtavasti toimintaansa laajentanut Brother Christmas on ollut paljon esillä julkisuudessa viime vuosina ja myös Ilta-Sanomat on tehnyt hänen avustustoiminnastaan juttuja. Muun muassa vuonna 2016 hän sai Sotaveteraaniliitolta tunnustuksen https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001255396.html sekä kutsun itsenäisyyspäivän juhliin https://www.is.fi/viihde/art-2000001952397.html Brother Christmas -yhdistyksen takana on 35-vuotias. Hänen yhdistyksensä sai HS:n selvityksen mukaan vuonna 2017 tuloja 962 000 euroa, kun varsinaisen toiminnan kuluiksi kerrotaan yli 920 000 euroa.Kaksi HS:n jutussa nimettömänä esiintyvää äitiä, joiden lapsia Brother Christmas on auttanut, kyseenalaistaa Koposen toimintaa. Äitien mukaan lahjoitusten määrä jäi epäselväksi ja he saivat aluksi vain osan rahoista.HS julkaisi jutussaan myös rumia viestejä, jotka Koposen väitetään lähettäneen ystävälleen Facebookin kautta elokuussa 2015. Väitetyistä Koposen lähettämistä viesteistä herää epäilys muun muassa avustustoiminnan rehellisyydestä.”Eli vaik toi mistä vähä puhuttii et lavastetusti joku putoo mereen ja pukki hyppää pää edellä pelastamaan et saisko tota leviämään maailmalle, ja jos ei ni vetää vas letkut irti eikä siin montaa satkuu hä­viä.Pitäs saada vaa aidon näköseks se tilanne.””Vai sit joku keräys mut siin vähä vaarana se rehellisyys sit ku itelle täs kumminki kouttaa kerätä eikä millekkää separeille ;)”Separi on halventava nimitys cp-vammaisesta.IS:n tavoittama Ari Koponen sanoo, että hän aikoo pian julkaista vastineen HS:n artikkeliin. Hän ei vielä suostunut avaamaan tarkemmin vastineen sisältöä. Koponen sanoi aiemmin sunnuntaina IL:lle, että hän aikoo lähettää oikaisupyynnön jutussa hänen mukaansa esiintyvistä virheistä. IS:lle hän puhui vastineesta.

Mitä aiotte oikaista? Voitte varmasti jo tässä vaiheessa eritellä ne virheet, mitä artikkeli sisältää?

– Katsotaan niitä sitten, kun vastine tulee.

Aiotteko tehdä laajan selvityksen rahankäytöstä tämän HS:n paljastuksen jälkeen?

– Katsotaan, varmaan joo. Kyllä tuon kirjanpidon voisi avata. Se ei ole ongelma. Ongelma siinä on ollut se, että ihmisten yksityisyys säilyy. Pitää katsoa, mikä taho sen voisi tehdä.

Vahvistatko, että olet lähettänyt HS:n julkaisemat viestit, joissa puhutaan halventavasti kehitysvammaisista?

– Ne ovat vuodelta 2015. Mun pitää katsoa, löytyykö tuolta sellaista, Koponen viittaa Facebook-viesteihin.– Katsotaan sitä, kun vastine tulee.

Mitä tarkoitit viestissä sillä, että itselle on tarkoitus rahaa kerätä eikä separeille? Onko tässä ollut tarkoitus toimia vilpillisesti ja kerätä rahaa itselle?

– Tämä on ihmisten auttamiseksi perustettu. Hommia riittää.– Ihmisten yksityisviesteissä on aika paljon mustaa huumoria ja kirjavaakin keskustelua. Toivoisin, että ne jäisivät ystävien väliseksi jutuiksi.

Kaduttaako, että olet lähettänyt tällaisia viestejä?

– Jos katsoo, mitä on kahden vuoden aikana tehty kehitysvammaisten eteen, niin se varmasti kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Annoitko näille autetuille lapsiperheille vähemmän rahaa kuin mitä sait lahjoituksina?

– Ne avataan vastineessa. Siihen on ihan selkeä selitys.

Kuinka paljon tällaista rahaa on jäljellä, jotka on annettu tiettyyn kohteeseen, mutta joita ei ole vielä täysimääräisesti annettu kyseiseen kohteeseen?

– Jos katot tilinpäätöstä, ei siellä hirveästi vuodenvaihteessa ollut jäljellä. Tekstiviestilahjoituksissa menee oma aikansa, että ne saadaan yhdistyksen tilille, ja tilisiirroilla menee tietty aika, että ne saadaan viitteellä bongattua oikeaan paikkaan.– Mutta nyt on pakko lopettaa, vastine tulee kohta.IS tarkisti yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilikauden toiminta jäi vuonna 2017 yli 27 000 euroa miinukselle.