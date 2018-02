Kotimaa

Työterveys jakoi tehokkaampaa influenssa­rokotetta – Erikois­lääkäri: miksi ilmainen rokote kelpaa vain pienel

Tavallisesti influenssakausi käynnistyy A-tyypin influenssaviruksella, mutta nyt varmistetuista viruksista noin kaksi kolmasosaa on B-virusta. Hengitystievirusinfektioiden seurannan näytteistä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005574764.html on löytynyt molempia influenssa A (H3N2 ja H1N1pdm09) ja molempia B-viruksia (Yamagata ja Victoria).IS kysyi muutamilta yksityisiltä työterveyspalvelujen tuottajilta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) rokotusten valinnasta, sairastuneista ja siitä, miten hyvin kansalliseen rokoteohjelmaan valittu rokote suojasi Suomeen pääosin iskenyttä influenssa B / Yamagata-virustyyppiä vastaan.

Millaisen rokotteen Pihlajalinnan työterveyden asiakkaat saivat influenssaa vastaan ja miten sen suojaa voisi arvioida?

