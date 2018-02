Kotimaa

Veikkaus järjesti Loimaalla upean Eurojackpot-ilotulituksen – yksi teoria mysteeri­voittajista käy kuumana

Katso jutun alusta videolta, miten Loimaalla juhlittiin 90 miljoonan Eurojackpot-voittoa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jopa loimaalaisten käytös muuttui





”Voitto on lottovoitto koko Loimaalle”