Kotimaa

Nuoren kadetin sotilasura mureni yölliseen sekoiluun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suostuttelun

Mies

Vuonna

Hallinto-oikeus

Miehen

Nuori mies saa syyttää sotilasuransa päättymisestä yöllistä sekoiluaan Tampereella 27.6.2016.Naisystävä yritti tavoitella miestä puhelimella, mutta tämä ei vastannut. Etsimisen jälkeen nainen löysi miehen läheisestä yökerhosta.Mies käyttäytyi oudosti, ja hänen silmiensä pupillit olivat suuret. Nainen ei ollut koskaan aiemmin nähnyt miestä niin sekavassa tilassa. Mies ei esimerkiksi tunnistanut naista.Baarialalla työskennellyt nainen oli tottunut näkemään humalaisia ihmisiä. Hänen arvionsa mukaan mies ei ollut kuitenkaan pelkästään humalassa. Miehen mukaan hänet olisi huumattu, myös nainen arveli samaa.jälkeen mies lähti naisen matkaan. Kaksikolla oli kärhämää ulkona, ja asunnon sisällä meno yltyi. Mies kaatoi naisen sängylle ja kuristi häntä käsillä kaulasta, johon tuli ruhjeita sekä mustelmia. Mies heitteli myös tavaroita avoimesta ovesta rappukäytävään. Välikohtaus loppui, kun nainen juoksi asunnosta ulos.Toilailulla, huumattuna tai ei, oli kauaskantoisia seuraamuksia.Mies opiskeli räyhäämisen aikaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, jonne hän ilmoitti heti tapahtuneesta. Ammattisotilailta kun odotetaan nuhteetonta käyttäytymistä niin töissä kuin siviilielämässäkin.Miehen opinnot keskeytettiin väliaikaisesti 8.7.2016. Hänen opintonsa olivat aivan loppusuoralla, ja hänet olisi suunnitelmien mukaan nimitetty upseerin virkaan 25.8.2018. Hän opiskeli maavoimien koulutusohjelmassa.Opintojen keskeytymisen takia nimitys jäi kuitenkin haaveeksi. Myös hänen kesätyönsä Satakunnan lennostossa päättyivät.tuomittiin saman vuoden joulukuussa pahoinpitelystä 90 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 1980 euroa. Rangaistus tuli siis kesällä tapahtuneesta yöllisestä sekoilusta. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori päätti viime vuoden tammikuussa, että mies menettää opiskeluoikeutensa lopullisesti.– (Mies) on syyllistynyt opintojen aikana rikokseen, joka osoittaa sopimattomuutta Puolustusvoimien upseerin virkaan sekä upseerin arvolle sopimatonta käyttäytymistä, päätöksessä lukee.1991 syntynyt yritti hakea rehtorin päätökseen muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta. Mies korosti, että hänellä oli ennen riehumistaan nuhteeton historia. Vaikka hän myönsi, että teko oli ”moitittava”, se ei hänen mukaansa voinut yksistään olla osoitus sopimattomuudesta upseerin virkaan.– (Hän) on todennäköisesti ollut tilanteessa huumattuna. Opiskeluoikeuden menettäminen on näissä olosuhteissa ja valittajan opintomenestys ja toiminta muuten huomioiden äärimmäisen kohtuuton. Valittaja ei ole voinut vaikuttaa tilanteeseen ja todennäköisyys sille, että vastaava tulisi tapahtumaan, on olematon.– Tilanne on muodostunut valittajalle äärimmäisen raskaaksi ja mikäli päätös jää voimaan, seuraukset olisivat sekä taloudellisesti että psyykkisesti raskaita. Valittaja joutuisi kouluttautumaan uudelleen. Hän on jo nyt menettänyt taloudellisesti paljon, miehen hakemuksessa todettiin.Mies oli kertomansa mukaan joutunut aiemmin kuoppaamaan lentäjän haaveet.huomioi päätöksessään muun muassa kadettikoulun johtajaa.– Kyseinen teko on osaltaan vaikuttamassa upseerin ammatin arvostukseen Suomen kansan luotettavana palvelijana. Koska kyseessä oleva väkivallan teko on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena, ei voida pois sulkea sitä vaihtoehtoa, että teko toistuisi.– Valmistuville kadeteille annetaan useimmissa tapauksissa johdettavakseen suuri joukko varusmiehiä, joiden palveluturvallisuudesta he vastaavat kaikissa tilanteissa. Valittajaa ei voida asettaa esimiestehtäviin, kadettikoulun johtaja totesi.tekemä valitus ei siis auttanut. Helsingin hallinto-oikeus piti Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin tekemän päätöksen ennallaan.– Se, että väkivaltainen käyttäytyminen on mahdollisesti johtunut huumausaineen vaikutuksesta, ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, että rikos osoittaa sopimattomuutta puolustusvoimien upseerin virkaan, Helsingin hallinto-oikeus totesi aiemmin tässä kuussa.Mies joutuu siis kuoppaamaan ammattisotilashaaveensa. Hän voi halutessaan hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa.