Kotimaa

Jos Eurojackpot-voittajat eivät ilmaannu, 90 miljoonaa euroa valuu pois Suomesta

Yllä olevalla gallup-videolla haastattellut kertovat, kuinka käyttäisivät 90 miljoonaa euroa Loimaalla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi miljoonaa euroja jäi lunastamatta