Kotimaa

Neuvostoliittolaiset tullimiehet nappasivat Sakari Kuosmasen – ”Olisikohan toinen kuljetus lähtenyt Siperiaan?

Siellä sitten sanoin sellaiset sanat, mitä ei saa sanoa: Eesti vapaaksi. Se on jäänyt mieleen, että siinä oli uskomaton fiilis.