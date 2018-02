Kotimaa

Kirurgin kysymys jäi pysyvästi Tiina Jylhän mieleen: ”Missäs ne rouvan kortsut on?”

Hän muistaa kuitenkin yhä elävästi, kuinka kieli aiheutti aluksi haasteita etelänaapurissa aloittelevalle yrittäjälle.– Se kun kuulosti ihan suomelta, mutta sanat tarkoittivat jotain ihan muuta.Hullunkurisiltakaan tilanteilta ei vältytty. Jylhä-Valkonen muistelee erään suomalaisen asiakkaansa ja paikallisen työntekijän kohtaamista ensimmäisessä kauneusklinikassaan Tallinnassa.– Meillä oli pieni Pirita-klinikka 1990-luvun alussa, ja siellä työskenteli eräs vanhempi mieskirurgi, josta kaikki rouvat yleensä kovasti pitivät.Jylhä-Valkonen kertoo, että kirurgilla oli tapana lehahtaa työtuolillaan aivan asiakkaan eteen tutkimaan esimerkiksi tämän kasvoja.– Olin mukana, kun kirurgi arvioi erään asiakkaaksi tulleen rouvan kasvoja, hän muistelee.– Hän tuli tapansa mukaan hyvin lähelle ja kysyi sitten: Missäs ne rouvan kortsut on?Asiakas ei tiennyt, että ”kortsu” on viroksi ”ryppy”.– Se rouva oli ihmeissään, että onko tämä kirurgi ihan hävytön, kun kyselee häneltä kortonkeja saman tien.Klinikan tilalla on nykyään hotelli Pirita Top Spa.– Onhan Viro muuttunut kauheasti niistä ajoista. Siihen aikaan piti vakuutella suomalaisille, että Tallinnaan on ihan turvallista mennä, ja että asiat toimivat.– Nyt ei enää tarvitse, kun suomalaiset käyvät niin paljon. Tuntuu kuin se olisi vain ”tois puol jokke”, Jylhä-Valkonen naurahtaa.